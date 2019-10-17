Дамаск, , 23:42 — REGNUM Отведение курдских отрядов от границы с Турцией, обещанное в Анкаре вице-президентом США Майком Пенсом, возможно только при передаче этих территорий сирийской армии, а не турецким войскам и протурецким боевикам, заявил 17 октября журналистам агентства РИА Новости курдский политик, ранее бывший представителем курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду.

По его словам, передача контролируемой сейчас сирийскими курдами территории турецким военным и их сателлитам обернётся демографическими изменениями искусственного характера.

«Если турецкая армия будет там или поддерживаемая ими так называемая «национальная армия», то это будет означать завершение плана по демографическому изменению данного региона», — цитирует агентство слова Рейзана Хеду.

При этом курдский политик отметил, что в заявлении Пенса говорится только о выводе курдских сил, но нет ни одного слова «о выводе протурецких сил с оккупированных территорий».

Как сообщало ИА REGNUM, Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии военную операцию против сирийских курдов с целью создать на этих территориях «зону безопасности» вдоль своей границы.

Официальный Дамаск уже заявил, что считает это агрессией и будет противостоять ей.

Читайте ранее в этом сюжете: СБ ООН приветствует прекращение огня на севере Сирии