Нью-Йорк, США, , 23:28 — REGNUM Совет безопасности ООН приветствует решение Турции о прекращении огня на севере Сирии, 17 октября передает агентство Associated Press.

Президент СБ ООН, постпред ЮАР Джерри Матжила, заявил, что прекращение огня даст сторонам конфликта «шанс вернуться на политический путь». Он отметил, что члены совета ожидают подробностей сделки между Турцией и США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 октября вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о прекращении огня между турецкими войсками и курдскими формированиями на севере Сирии на 120 часов.

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