Анкара, , 08:16 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу прокомментировал договоренности, достигнутые между президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и вице-президентом США Майком Пенсом относительно турецкой операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Он заявил: «Мы договорились об изъятии тяжелого вооружения Отрядов народной обороны и уничтожении их укрытий и укреплений».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил:

«На переговорах мы отметили консультации между нашими странами как союзниками по НАТО. Мы останавливаем операцию «Источник мира» на 120 часов для того, чтобы боевики Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной обороны покинули регион зоны безопасности. Это перерыв».

Министр добавил:

«Это не прекращение огня. Оно устанавливается исключительно между двумя легитимными сторонами. А мы всего лишь делаем перерыв в проведении операции для того, чтобы дать возможность террористам, являющимся ее единственной целью, покинуть регион. Мы можем полностью прекратить операцию после окончательного ухода террористов. Но этот вопрос вообще встанет на повестку только после того, как они уйдут. Пока мы остановили операцию, американская сторона замораживает свой проект санкций, потом же, только после выполнения ряда предварительных условий, то есть выхода террористов Отрядов народной обороны из зоны безопасности, мы можем прекратить операцию. После этого этапа все вводимые и введенные санкции будут отменены».