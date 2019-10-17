Кишинёв, , 23:23 — REGNUM Парламент Молдавии продлил на 60 дней срок деятельности парламентской следственной комиссии по выяснению обстоятельств попытки государственного переворота, предпринятой Демократической партией Молдавии и ее лидером Владимиром Плахотнюком в июне 2019 года. Как передает ИА REGNUM, глава комиссии Михаил Попшой заявил, что комиссия еще не получила ответы на все запросы.

«Кроме того, комиссии не удалось заслушать всех людей, которые владеют или могут владеть информацией о предмете расследования», — сказал Попшой. Представители Демпартии, по его словам, отказываются сотрудничать с комиссией.

В начале августа Генеральная прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по факту узурпации власти в стране в период с 7 по 14 июня 2019 года. Речь идёт о попытке силового удержания власти прежним руководством страны во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком и подконтрольным ему правительством.

￼С требованием возбудить уголовное дело по факту узурпации власти в Молдавии в прокуратуру обратился глава МВД Андрей Нэстасе. С 7 по 14 июня олигарх Плахотнюк и подчиненные ему госструктуры отказывались передавать власть новому правительству во главе с Майей Санду. 14 июня Плахотнюк был отстранен от власти и бежал из Молдавии. Сейчас он, предположительно, находится в США.

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