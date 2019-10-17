Псков, , 23:19 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников раскритиковал региональных чиновников за формальный подход к размещению вакансий для соотечественников, прибывающих в регион из-за рубежа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации области.

В качестве примера Ведерников назвал вакансию медицинского работника с заработной платой чуть более 11 тыс. рублей.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области «Таких низких зарплат у них не должно и не может быть. Даже если это ошибка в написании, эта информация отрицательно сказывается на репутации региона и на его привлекательности для переселенцев. Размещение вакансий формальным быть не должно. Эта программа — один из наиболее действенных инструментов по решению демографической и кадровой ситуации в регионе. И к её реализации необходимо относиться с должным вниманием».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2011 года в Псковскую область по госпрограмме содействия переселению соотечественников, проживающих за рубежом, переехали более 8,5 тыс. человек, из которых около 7 тыс. уже получили гражданство Российской Федерации.

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