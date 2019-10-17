Псков, 17 октября 2019, 23:19 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников раскритиковал региональных чиновников за формальный подход к размещению вакансий для соотечественников, прибывающих в регион из-за рубежа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации области.
В качестве примера Ведерников назвал вакансию медицинского работника с заработной платой чуть более 11 тыс. рублей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2011 года в Псковскую область по госпрограмме содействия переселению соотечественников, проживающих за рубежом, переехали более 8,5 тыс. человек, из которых около 7 тыс. уже получили гражданство Российской Федерации.
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