Дамаск, , 23:17 — REGNUM Сирийские курды не давали своего согласия на создание 30-километровой зоны безопасности у границы Сирии с Турцией, заявил представитель местной администрации Демократической федерации Северной Сирии Алдар Халил журналистам региональных СМИ.

Курды Kurdishstruggle

По его словам, заявления вице-президента США Пенса о согласии курдов на создание на сирийской территории турецкой «зоны безопасности» не соответствуют действительности.

«Мы ранее уже неоднократно заявляли, что отвергаем предложения Турции занять территорию Сирии на глубину 30 км от границы», — цитируют СМИ слова Алдара Халила.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября вице-президент США Майк Пенс после переговоров в Анкаре заявил, что США и Турция договорились о прекращении огня на севере Сирии и отводе курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) от границы на 30 км.

Пенс подчеркивал, что сирийские курды дали США некие гарантии выполнения этих условий.

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