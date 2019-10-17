Дамаск, , 23:14 — REGNUM Представитель автономной администрации сирийских курдов Алдар Хелиль заявил, что курдские силы позитивно оценили соглашение США и Турции о приостановке турецкой операции «Источник мира» в Сирии. Об этом сообщает Al-Arabiya.

Курдские ополченцы Kurdishstruggle

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом. Переговоры длились четыре часа. По их итогам Пенс заявил, что Турция согласилась прекратить огонь на северо-востоке Сирии на 120 часов. За это время формирования сирийских курдов должны отойти в «безопасную зону».

Речь идет о 30-километровой зоне безопасности на границу Турции и Сирии. Кроме того, Пенс заявил, что американские войска в эту зону не вернуться.

«Мы приветствуем перемирие», — сказал Хелиль.

Он утверждает, что Эрдоган был вынужден пойти на перемирие из-за «сопротивления курдов».