Тбилиси, , 23:12 — REGNUM Министр юстиции Грузии Теа Цулукиани считает, что необходимо возобновить практику помилования президентом осужденных. Об этом 17 октября сообщает издание «Новости-Грузия».

Тея Цулукиани Alexander Imedashvili

"Желательно, чтобы мораторий завершился своевременно, чтобы у заключенных была надежда, что их дела своевременно завершатся и им будут известны точные критерии, когда и как их могут помиловать»

Министр указала, что когда президент Грузии объявила мораторий, она заявила, что вместе с парламентом начнется работа над разработкой новой формы утверждения списков кандидатов на помилование. Однако, как отметила Цулукиани, ей неизвестно, на каком этапе находится этот процесс. Глава Минюста выразила надежду, что вопрос будет решен в скором времени, но не дала ответа на вопрос, когда это произойдет. «Безусловно, поскольку мы не ведем этот процесс, невозможно делать предположения, когда он завершится», — отметила она.

Напомним, в августе по случаю христианского праздника Успения Богородицы президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 34 осужденных. Позже выяснилось, что трое из них отбывали наказание за убийства, двое — за торговлю наркотиками, а один до сих пор находится в розыске. 19 сентября члены партии «Европейская Грузия» подали заявление в генеральную прокуратуру с просьбой расследовать коррупционную составляющую в помилованиях президента. 20 сентября Генеральная прокуратура Грузии начала расследование по факту возможного злоупотребления властью в процессе помилования осужденных. Сама Зурабишвили до окончания расследования объявила мораторий на помилование осужденных.

Помилование является единоличным правом президента Грузии. Парламент утвердил поправки в Уголовный кодекс, предоставляющие президенту право устанавливать правила помилования.

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