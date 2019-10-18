Анкара, , 08:04 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу после переговоров президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана с вице-президентом США Майком Пенсом, прошедших в Президентском дворце, выступил с заявлением для прессы. Он напомнил: «Операция «Источник мира» была начата из-за невозможности достигнуть соглашения с США по поводу зоны безопасности в Сирии».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «Нашей целью было удаление террористов из региона. На сегодняшних переговорах, прошедших под проницательным руководством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, мы получили то, что желали. Американская сторона признает важность и функциональность зоны безопасности с точки зрения защиты законных интересов Турции в сфере обеспечения безопасности».

Министр добавил: «Было обеспечено полное согласие относительно того, что контроль над зоной безопасности будут осуществлять вооруженные силы Турции. Таким образом, американская сторона постфактум признала законность наших операций и целей. В последующем общее сотрудничество в этой сфере будет продолжено».