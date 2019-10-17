Москва, , 22:59 — REGNUM Поездка сотрудников посольства США в Амурскую область была частью «нормальной дипломатической активности», заявила 17 октября пресс-секретарь посольства Ребекка Росс.

Сергей Васильевич Иванов. Приезд иностранцев в Россию. XVII век. 1901

По её словам, российские дипломаты также передвигаются по городам США. «Наши дипломаты ездят по России, чтобы лучше её понять», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 14 октября трое сотрудников посольства США были сняты с поезда в Северодвинске из-за несоблюдения ими правил пребывания иностранцев на режимном объекте.

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