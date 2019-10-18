Анкара, , 08:14 — REGNUM Турция и США выступили с совместным заявлением насчет договоренностей, которых странам удалось достичь в вопросе организации зоны безопасности в Сирии. США, в частности, заявили, что «понимают правомерное беспокойство Турции относительно безопасности своих южных рубежей».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении говорится:

«Обе страны признают, что в полевых условиях, главным образом, северо-востока Сирии, необходима более тесная координация на основе общих и пересекающихся интересов. Турция и США, согласно концепции «один за всех, и все за одного», по-прежнему придерживаются своих обязательств по защите территории и народов стран-членов НАТО от всех угроз. Турция и США полны решимости продолжить борьбу с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии. Турция и США достигли согласия относительно того, что целями контртеррористических операций должны выступать только члены террористических группировок, а также принадлежащие им схроны, укрытия, склады, укрепления, вооружения, транспортные средства и иные материалы».

В совместном заявлении указано:

«Турецкая сторона обязуется обеспечить безопасность и успокоение всех жилых районов, которые будут находиться в зоне безопасности, контролируемой вооруженными силами Турции, и подчеркивает, что максимальное внимание будет уделено тому, чтобы мирное население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Обе стороны пришли к согласию относительно сохраняющейся важности и функциональности процессов создания зоны безопасности на условиях полного устранения всех угроз национальной безопасности Турции, включая изъятие ею систем тяжелого вооружения Отрядов народной обороны, а также приведение всех принадлежащих им укреплений и оборудованных позиций в непригодное для использования состояние. Зона безопасности будет, во-первых, находиться под контролем вооруженных сил Турции, и обе стороны углубят сотрудничество во всех аспектах организации зоны безопасности. Обе стороны провозглашают свою приверженность политическому единству и территориальной целостности Сирии, а также процессам политического урегулирования под руководством ООН, направленным на прекращение сирийского конфликта, в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН».

Подчеркивается, что во время приостановки турецкой операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии введенные указом президента США против Турции санкции отменяются.