Вашингтон, , 22:52 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет своего коллегу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с официальным визитом в Соединенных Штатах в ноябре 2019 года, как это планировалось ранее, а также благодарит турецкого лидера за решение приостановить военную операцию в Сирии. Об этом Трамп заявил журналистам сегодня, 17 октября.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Трамп выразил надежду, что Эрдоган обязательно приедет, как это было запланировано в ноябре месяце.

«Думаю, что он приедет в следующем месяце», — сказал президент США.

Стоит отметить, что ранее в Вашингтоне ставили под сомнение возможность приезда Эрдогана в США в том случае, если турецкая военная операция в Сирии не будет остановлена.

Однако сегодня вице-президент США Майк Пенс заявил, что удалось достичь соглашения с Турцией о прекращении огня в Сирии. Пенс уточнил, что Турция готова дать курдским силам на северо-востоке Сирии 120 часов на то, чтобы вывести свои формирования в «безопасную зону».

Трамп решил поблагодарить и поздравить Эрдогана за решение приостановить военную операцию против курдов.

«Он мой друг. И я рад, что у нас не возникло проблем. Если быть честным, он чертовски хороший лидер. Он жесткий человек, он сильный человек. И он сделал правильную вещь. Мы ценим это и будем ценить это в будущем», — сказал Трамп.