Хмеймим, Сирия, , 22:38 — REGNUM Не менее 500 террористов переброшены из В Сирии наблюдается переброска боевиков группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из провинции Идлиб в провинцию Латакия, сообщил 17 октября журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

По данным российских военных, на территории провинции Латакия уже сосредоточено свыше 3,5 тыс. боевиков группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Из района населенного пункта Джиср-эш-Шугур провинции Идлиб в район населенного пункта Кбана провинции Латакия переброшено не менее 500 боевиков, значительная часть которых является выходцами из иностранных государств», — сказал Алексей Бакин.

Напомним, ранее сообщалось об активизации разведывательной и диверсионной деятельности боевиков в сирийской провинции Латакия.

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