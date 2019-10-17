Салехард, , 22:33 — REGNUM В «Единой России» требуют от губернатора ЯНАО решить проблему многодетной семьи, получившей непригодный для жизни земельный участок.

Партийцы обратились к губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Артюхову и прокуратуру региона с требованием взять на контроль и оказать содействие в решении проблемы предоставления для многодетной семьи из Салехарда неприспособленного для жизни земельного участка. Соответствующие запросы направила координатор партийного проекта «Крепкая семья», первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

«После появления информации о жалобе многодетной матери из города Салехард на непригодность предоставленного властями земельного участка для проживания мною были направлены запросы губернатору ЯНАО и прокурору автономного округа с просьбой изучить все обстоятельства выделения семьи для данной многодетной семьи и дать оценку законности принятых должностными лицами решений», — рассказала Ольга Окунева.

Она напомнила, что возможность получения льготы закреплена пунктом 6 статьи 39.5. Земельного кодекса, но порядок предоставления такой земли в каждом регионе свой и не везде закреплена норма об обязательности наличия необходимой инфраструктуры для жизни на предоставляемой территории. В некоторых случаях участки имеют юридические ограничения или вообще небезопасны, несмотря на указ Президента РФ № 600 2012 года и методические рекомендации Министерства регионального развития РФ № 372 2013 года, где указано на необходимость наличия инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе.

«Подобную проблему «Крепкой семье» удалось решить в Томской области, когда после вмешательства «Единой России» была устранена несправедливость по выделению многодетным семьям неблагоустроенных участков, находящихся в охранной зоне волоконно-оптической линии связи. В результате властями были проведены необходимые работы по обеспечению участков инфраструктурой и переносу линии связи. «Единая Россия» будет держать на контроле ситуацию семьи из Салехарда», — резюмировала депутат.

Напомним, накануне многодетная мать из г. Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа А. Желтовская записала видео о том, что она получила от местных властей непригодный для жизни земельный участок. До участка не построены дороги, добраться можно исключительно через болотистую местность, а в непосредственной близости к участку находится асфальтный завод, а также мусорная свалка.