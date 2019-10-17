Даллас, США, , 22:31 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на переговоры в Вашингтон, 17 октября передает агентство Associated Press.

Как заявил Трамп журналистам в Форт-Уэрте в штате Техас, он «открыт» к переговорам с турецким лидером в любое время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп подтвердил, что США снимут санкции с Турции в обмен на прекращение огня на севере Сирии.

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