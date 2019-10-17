Анкара, , 22:20 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс объявил о перемирии на севере Сирии по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, 17 октября передает агентство Associated Press.

По словам Пенса, Турция готова объявить «паузу в военной операции на 120 часов», чтобы союзные США курдские формирования беспрепятственно покинули свои позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп уже подтвердил, что отменит санкции против Турции в ответ на прекращение огня в Сирии.

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