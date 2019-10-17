Анкара, , 22:15 — REGNUM Турция получила от переговоров с США по Сирии все желаемые результаты, заявил 17 октября глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.

По словам Мевлюта Чавушоглу, США поняли обеспокоенность Анкары и признали важность организации зоны безопасности.

«Мы достигли полного взаимопонимания. Они поняли нашу обеспокоенность. Мы договорились, что сирийские курды сдадут тяжелое вооружение, а их укрепления будут разрушены», — сказал Чавушоглу

Напомним, в Анкаре завершились четырёхчасовые переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с вице-президентом США Майком Пенсом. Стороны договорились о 120-часовой паузе в турецкой военной операции в Сирии, за время которой силы самообороны сирийских курдов отойдут на 30 км от границы с Турцией.

Как сообщало ИА REGNUM, на северо-востоке Сирии с 9 октября продолжаются бои в ходе турецкой военной операции «Источник мира».

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