Тбилиси, , 21:57 — REGNUM 17 октября в формате «министерского часа» глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили не был информирован об его встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает «Интерпрессньюс».

Как отметил Залкалиани, единственным человеком, который знал о встрече, является премьер-министр Георгий Гахария.

Министр иностранных дел отметил, что уверен в верности своего решения встретиться с Лавровым. «Даже если бы я мог еще раз вернуться назад, то принял бы такое же решение. Это решение было принято исходя из рекомендаций наших партнеров, и мы в этом были убеждены и внутренне», — заявил Давид Залкалиани.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в формате «министерского часа» оппозиция планирует задать вопросы, которые касаются деталей встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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