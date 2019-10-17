Москва, , 21:54 — REGNUM Российская сторона оценит возможность участия в следующем саммите G7 в США после того, как будет получено соответствующее приглашение. Об этом 17 октября заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Мы с удовольствием ознакомимся с формулировкой приглашения. После этого можно будет оценивать», — приводит его слова телеканал RT.

Ранее стало известно, что следующий саммит G7 пройдёт 10−12 июня 2020 году в американском городе Майами, на курорте, принадлежащем президенту США Дональду Трампу.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни сегодня не исключил возможность приглашения на мероприятие президента России Владимира Путина.