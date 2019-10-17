Анкара, 17 октября 2019, 21:54 — REGNUM Сирийские курды предоставили США гарантии отвода своих сил от границы с Турцией в случае прекращения огня, заявил 17 октября вице-президент США Майк Пенс на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в зону.

Бойцы курдской пешмерги
Бойцы курдской пешмерги
kurdishstruggle

По словам Пенса, отряды сирийских курдов (YPG) «с благодарностью приняли возможность прекращения огня».

«В вопросе YPG, вооруженных формирований сирийских курдов, мы получили гарантии, что они отойдут», — заявил Пенс.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября вице-президент США Майк Пенс прилетел в Анкару по поводу турецкой военной операции на северо-востоке Сирии.

Напомним, операция «Источник мира» начата турецкими войсками 9 октября и направлена против сирийских курдов.

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