Анкара, , 21:54 — REGNUM Сирийские курды предоставили США гарантии отвода своих сил от границы с Турцией в случае прекращения огня, заявил 17 октября вице-президент США Майк Пенс на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в зону.

Бойцы курдской пешмерги kurdishstruggle

По словам Пенса, отряды сирийских курдов (YPG) «с благодарностью приняли возможность прекращения огня».

«В вопросе YPG, вооруженных формирований сирийских курдов, мы получили гарантии, что они отойдут», — заявил Пенс.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября вице-президент США Майк Пенс прилетел в Анкару по поводу турецкой военной операции на северо-востоке Сирии.

Напомним, операция «Источник мира» начата турецкими войсками 9 октября и направлена против сирийских курдов.

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