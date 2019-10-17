Сеул, , 21:48 — REGNUM В Южной Корее провели замеры рейтинга доверия президенту страны Мун Чжэ Ину, которые показали его восстановление до 45,5%. Это произошло после снижения из-за отставки на днях министра юстиции Чо Гука, сообщает 17 октября Синьхуа со ссылкой на опубликованные в южнокорейским СМИ данные социологического опроса компании Realmeter.

Президентский рейтинг вырос на 4,1% по сравнению с пиком падения. Те же показатели роста и у правящей Демократической партии, поддержка которой в обществе возросла до 39,4%. Ведущую оппозиционную партию «Свободная Корея» сегодня поддерживают около 34% опрошенных.

Напомним, что отставка бывшего главы минюста, вызвавшая падение рейтингов, произошла на фоне расследования финансовых злоупотреблений его деятельности.