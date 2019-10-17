Тбилиси, , 21:38 — REGNUM Правительство США запускает пятилетнюю программу стоимостью $1,6 млн для защиты национальных парков Грузии и достижения их экономической устойчивости. Об этом 17 октября сообщается на странице посольства США в Грузии в Facebook.

Борджом-Харагаульский национальный парк, Грузия



«Природа Грузии бесценна, и ее сохранение особенно важно. Правительство США запускает пятилетнюю программу стоимостью 1,6 миллиона долларов США для защиты захватывающих национальных парков Грузии и достижения их экономической устойчивости, цель которой — сохранения национальных парков Грузии и создания для них экономических возможностей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября на заседании «правительственного часа» в парламенте 17 октября министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что отношения между Грузией и США находятся на наивысшей точке, и Грузия пользуется двухпартийной поддержкой законодательной и исполнительной власти страны, являющейся стратегическим партнером Грузии.