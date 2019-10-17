Пекин, , 21:30 — REGNUM Премьер-министр Японии Абэ Синдзо направил ежегодное ритуальное подношение синтоистскому военному храму Ясукуни, а некоторые члены правящего кабинета министров и депутаты парламента лично посетили это культовое сооружение, сообщает 17 октября Синьхуа.

В связи с этим Китай настоятельно призвал Японию раскаяться за свою агрессию и хранить историческую память о преступлениях, совершенных в ходе Второй Мировой войны. Как заявил на ведомственной пресс-конференции в Пекине официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, Китай сделал японской стороне строгое представление, обратив внимание на негативный характер действа вокруг храма Ясукуни.

Храм, в котором находятся поминальные таблички с именами 14 главных военных преступников японского милитаризма, известен как духовный символ агрессивной военщины. Представитель МИД призвал японских политиков сделать выводы и заслужить доверие азиатских соседей.