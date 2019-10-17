Пекин, , 21:24 — REGNUM В Китае прошел 6-й национальный День помощи бедным, который отмечается каждый год 17 октября. В выступлении по этому случаю партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина была особо подчёркнута необходимость продолжать борьбу с бедностью, добиваясь всё новых и новых результатов, сообщает Синьхуа.

Указав на достигнутый прогресс, китайский лидер подчеркнул, что кампания достигла решающего, заключительного этапа. Борьба с бедностью, по его словам, должна находиться в центре внимания властей всех регионов страны и не останавливаться ни на минуту. Путями преодоления слабых звеньев в нынешнем положении дел Си Цзиньпин назвал достижение обязательного образования и медицинского обслуживания, обеспечением жильём и питьевой водой. Там, где достигнуты успехи, их требуется постоянно закреплять

С этими требованиями Си Цзиньпин выступил на специальном собрании в Пекине, посвящённом анализу состояния и дальнейших мер в сфере снижения бедности и нищеты.