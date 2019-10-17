Екатеринбург, , 21:26 — REGNUM Активиста Виктора Б., которому не дали организовать митинг против опроса о храме Святой Екатерины, вновь арестовали на пять суток. Об этом заявил адвокат Роман Качанов у себя в Facebook.

Это уже второй подряд административный арест, который отбывает горожанин за последнее время.

Также суд постановил заблокировать страницу активиста в соцсетях. Ранее на ней была обнаружено изображение экстремистской организации.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Б. подал заявку на митинг и шествие против опроса о строительства храма Святой Екатерины. Мероприятия не были согласованы, позже активиста задержали за найденную на его личной странице символику запрещённой в РФ организации. Тогда же его арестовали на пять суток.

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