Вашингтон, , 21:18 — REGNUM Власти США рассматривают вопрос о приглашении Российской Федерации к участию в саммите «Большой семерки», который в июне 2020 года состоится во Флориде. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба Белого дома.

Участники саммита G7. 2019 The White House

По словам исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэна, дискуссия о восстановлении формата «Большой восьмерки» с участием Российской Федерации продолжается, однако никакое конкретное решение пока не принято.

Вполне возможно, приглашение Москвы как отдельного участника саммита G7 станет неким промежуточным этапом к восстановлению полного формата «Большой восьмерки».

Также Мэлвин отметил, что саммит будет проходить на принадлежащем президенту США Дональду Трампу курорте Trump National Doral Miami.