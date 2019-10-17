Псков, , 21:17 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал итоги голосования по выдвижению кандидатуры на должность главы Пскова, которое состоялось сегодня, 17 октября, на конференции городского отделения «Единой России». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, на альтернативной основе из двух кандидатов большинством голосов партийцы поддержали кандидатуру Елены Полонской, которая с мая 2019 года исполняет полномочия главы города.

«Это действительно важное решение, потому что Псков — областной центр, в котором проживает треть населения региона, это самый большой и самый ресурсный муниципалитет, поэтому реализация многих программ начинается с города Пскова, здесь они обкатываются и потом уже распространяются на другие муниципальные образования», — прокомментировал Ведерников.

Он подчеркнул, что «от того, как работает городская власть, о того, насколько в правильной и эффективной коммуникации городская власть находится с областной, зависят результаты реализации этих программ, в том числе и нацпроектов».

Взаимодействие с руководством Пскова — исполняющей полномочия главы города Полонской и главой администрации города Пскова Александром Братчиковым — псковский губернатор оценил как «достаточно эффективное и конструктивное».

«Есть ощущение работы в единой команде, где все заточены на результат», — заявил Михаил Ведерников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пскове — двуглавая модель управления. Глава города избирается из числа депутатов Псковской городской думы, глава администрации города назначается по итогам конкурсного отбора. Должность главы Пскова в мае 2019 года освободил досрочно депутат Псковской городской думы Иван Цецерский, который возглавлял город в течение десяти лет. Елена Полонская исполняет обязанности главы областного центра с 23 мая 2019 года.

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