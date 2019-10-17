Москва, , 21:17 — REGNUM Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин встретились в Анкаре с советником президента Турции Ибрагимом Калыном и заместителем главы МИД Седатом Оналом, сообщает 17 октября российское внешнеполитическое ведомство.

Поясняется, что встреча была посвящена ситуации в Сирии.

«Состоялся развёрнутый обмен мнениями по ситуации «на земле» в Сирии, прежде всего в свете нынешней эскалации напряжённости на северо-востоке страны. Была подтверждена общая убеждённость, что достижение прочной и долгосрочной стабилизации на восточном берегу реки Евфрат, в Сирии и в регионе в целом возможно только на основе восстановления суверенитета, единства и территориальной целостности САР», — сообщается на официальном сайте МИД РФ.

Стоит отметить, что переговоры дипломатов прошли на фоне подготовки визита президента Турции Эрдогана в Сочи, где 22 октября с ним встретится президент России Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в северо-восточных районах Сирии с 9 октября проходит турецкая военная операция «Источник мира», направленная против сирийских курдов.

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