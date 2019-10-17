Псков, , 21:02 — REGNUM В Пскове сегодня, 17 октября, конференция городского отделения «Единой России» определились с кандидатом на должность главы города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, большинством голосов партийцы поддержали кандидатуры Елены Полонской, которая с мая 2019 года исполняет полномочия главы города после отставки с этой должности Ивана Цецерского.

Голосование было альтернативным, партийцы выбирали кандидата из двух депутатов Псковской городской думы — Елены Полонской и Григория Турчина. Кандидатуру Полонской поддержали на 15 человек больше: она получила 58 голосов в свою поддержку, Турчин — 43 голоса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пскове — двуглавая модель управления. Глава города избирается из числа депутатов Псковской городской думы, глава администрации города назначается по итогам конкурсного отбора.

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