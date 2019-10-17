Донецк, , 20:59 — REGNUM Седьмой по счёту представительский центр Донецкой Народной Республики на территории Европейского союза откроется в Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел ДНР.

Как уточняется, представительский центр торжественно откроется в пятницу, 18 октября, в городе Дендермонде.

В МИД ДНР отметили, что открытие центра «поспособствует укреплению информационных, культурных и экономических связей в рамках публичной дипломатии, а также послужит связующим звеном между народами Донбасса и Бельгии».

Ранее представительства ДНР уже были открыты в Греции, Италии, Франции, Финляндии