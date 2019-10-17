Вашингтон, , 20:53 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс заявил, что его страна смогла договориться с властями Турции о том, чтобы турецкая армия приостановила боевые действия на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Соответствующее заявление Пенс сделал сегодня, 17 октября.

Напомним, что несколько дней назад турецкая армия начала военную операцию на северо-востоке Сирии против проживающих там курдов. При этом ранее курдов активно поддерживали власти США, но прямо перед турецким наступлением президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не будет сражаться за курдов.