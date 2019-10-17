Харгейса, , 20:58 — REGNUM Министр финансов Сомалиленда Саад Али Шире заявил, что за первые шесть месяцев 2019 года власти Сомалиленда выкупили 19 миллионов килограммов ката (легкий природный наркотик-стимулятор) на сумму 190 миллионов долларов США, чтобы изолировать молодежь от пагубного влияния наркотиков. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Caasiamda.

Министр Шире заявил: «Мы уже повысили налоги на импорт ката, но его производство все еще процветает. Единственный вариант полностью побороть наркоманию среди молодежи — это запретить кат, и я верю в такой исход, но на данный момент это вопрос для общенациональной дискуссии. Факт в том, что производством ката зарабатывают на жизнь около десяти тысяч человек, поэтому мы вначале должны предоставить другие ресурсы для заработка этим людям».

Министр также признал факт гибели молодых людей от употребления данного наркотика, что наносит гораздо больший урон обществу. Неизвестно, почему правительство Сомалиленда хранило молчание по этому вопросу в ущерб своим же усилиям по сплочению общества.

Сомалиленд в настоящее время имеет дефицит торгового баланса с Эфиопией, из которой завозят кат. В дополнение к торговому дефициту, Эфиопия полагается на Сомалиленд для обеспечения своей безопасности и для использования порта Бербера, что ставит Сомалиленд в зависимое положение, но требует от правительства пересмотра политических и финансовых отношений между двумя странами.