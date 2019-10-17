Бишкек, , 20:38 — REGNUM Местные власти должны проявлять больше самостоятельности в деле по развития регионов. Об этом президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил на встрече с жителями Токтогульского района Джалал-Абадской области, передает пресс-служба главы государства.

«Государство создает достаточно условий для развития регионов. Теперь полномочные представители правительства в областях, главы районов и райадминистрации должны работать активно и упорно», — подчеркнул он.

По словам киргизстанского лидера, в первую очередь местные власти должны проводить работу по цифровизации и продвижению реформ, привлекая в качестве инвесторов киргизстанцев, работающих за рубежом.

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