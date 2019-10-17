Могадишо, , 20:55 — REGNUM Координатор Агентства по сотрудничеству и координации Турции (TIKA) в Сомали Галип Йылмаз отметил, что турецкие проекты в Сомали изменили страну, предоставив рабочие места тысячам сомалийских граждан, и создали процветающую экономику, а также множество возможностей для ведения бизнеса. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

«Мы создали сельскохозяйственную школу в [столице] Могадишо, и более 400 учеников по всей стране занимаются углубленным изучением агрономии и сельского хозяйства», — сказал Йылмаз. «Мы также построили самую передовую и современную больницу в Восточной Африке в столице Сомали», — подчеркнул он, имея в виду больницу им. Реджепа Тайипа Эрдогана.

Йылмаз отметил, что TIKA также восстановило мечети, школы и дороги по всей стране. По его словам, совсем недавно TIKA отремонтировало здание парламента Сомали в столице, которое было подвергнуто обстрелу террористов и частично разрушено в 2014 году, в результате чего погибли 10 человек, включая самих законодателей.

«Наши проекты включают образование, здравоохранение, инфраструктуру и другие программы развития, и мы [Турция] будем продолжать поддерживать сомалийский народ», — добавил Йылмаз.

С 2011 года TIKA приняло участие в более чем 150 проектах в Сомали.