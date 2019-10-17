Аддис-Абеба, , 20:52 — REGNUM Президент Эфиопии Сахлеуорк Зеуде приняла делегацию во главе с генеральным секретарем Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас в Национальном дворце Эфиопии. По этому случаю генеральный секретарь информировал президента о недавнем решении организации открыть свое первое региональное отделение в Африке в Аддис-Абебе, чтобы активно развивать сотрудничество с властями Эфиопии и правительствами других стран континента. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство ENA.

Данное решение было принято после рассмотрения того факта, что многие африканцы, в том числе эфиопы, живут в районах, подверженных серьезным климатическим проблемам, которые могут оказать дополнительное давление на жизненно важные сектора экономики, такие как сельское хозяйство, здравоохранение и водоснабжение.

По словам Тааласа, кроме того, это поможет извлечь хороший урок из адаптационного потенциала Африки и укрепить национальные метеорологические и гидрологические службы Эфиопии для обеспечения лучшего выявление климатических катастроф на раннем этапе.

Президент Эфиопии высоко оценила решение организации о выборе Эфиопии в качестве места расположения регионального отделения ВМО в Африке. Она также выразила заинтересованность Эфиопии в партнерстве и работе вместе с организацией на благо континента.