Аддис-Абеба, , 20:51 — REGNUM Европейский Союз (ЕС) запустил в Эфиопии программу фонда RESET Plus Innovation Fund для повышения устойчивости страны посредством внедрения социальных инноваций. Четырехлетняя программа стоимостью 8 миллионов евро финансируется ЕС в рамках деятельности Целевого фонда Европейского союза в Африке. Программа по повышению устойчивости RESET Plus является инициативой Европейского союза по содействию социальным инновациям, которые способствуют повышению социальной стабильности в пяти регионах Эфиопии. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Эфиопия © ИА REGNUM

Заместитель главы представительства ЕС Лука Зампетти заявил, что инициатива направлена на поддержку инноваций для обеспечения систематических изменений для повышения социальной стабильности в Эфиопии. Ожидается, что проект позволит улучшить условия жизни 20 000 человек, из которых половина составляют женщины, особенно в районах, подверженных засухе.

Изменение климата, животноводство, планирование семьи, санитария и сельское хозяйство входят в число тематических областей деятельности проекта ЕС.

Государственный министр инноваций и технологий Эфиопии Сисай Толя отметил, что эта программа важна для обеспечения устойчивого роста и благоприятного изменения условий жизни людей. По его словам, содействие инновациям и технологиям является главным приоритетом министерства, добавив, что фонд ЕС соответствует различным целевым показателям инициатив министерства.

ЕС уже инвестировал более 200 миллионов евро в различные программы повышения устойчивости и социальной стабильности в Эфиопии с 2012 года.