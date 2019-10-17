Москва, , 20:29 — REGNUM Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал резонансное письмо президента США Дональда Трампа турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором тот призвал коллегу «не быть дураком».

«Тон письма Трампа Эрдогану и впрямь необычный. Но обычно ли начало импичмента под надуманным предлогом? Обычна ли публикация бесед мировых лидеров? Обычны ли ли истерики Нэнси Пелоси? Обычно ли требование Байдена снять прокурора Украины?» — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

По его мнению, все эти эпизоды указывают на то, что Соединённые Штаты уже «не справляются ни с собой, ни с миром».

Пушков также предположил, что утечка информации о том, что Эрдоган выбросил письмо Трампа в мусорную корзину, была сделана «специально, чтобы об этом узнали в Вашингтоне, да и повсюду в мире».

«Трамп хотел своим письмом показать, насколько он крут. Эрдоган показал, что он крут не меньше. Contest in toughness («состязание в крутости» — ред.)», — написал сенатор.

Напомним, ранее американские СМИ обнародовали письмо, которое Дональд Трамп направил Реджепу Тайипу Эрдогану перед началом турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии. В послании американский лидер призвал коллегу «не строить из себя крутого парня» и «не быть дураком», а также отметил, что «история будет благосклонна» к главе Турции, если он всё сделает правильно и гуманно. Белый дом подтвердил подлинность этого письма.

Сегодня анонимные официальные лица в Анкаре сообщили журналистам, что Эрдоган выбросил письмо Трампа в мусорную корзину. В тот же день Турция начала военную операцию против сирийских курдов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал обнародованное послание президента США «весьма необычным», отметив, что «такой язык не часто встретишь в переписке государственных лидеров».

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