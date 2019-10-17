Аддис-Абеба, , 20:56 — REGNUM Эфиопия вновь подтвердила свою позицию, что она не примет никакого посредничества, кроме трехсторонних консультаций с Суданом и Египтом по заполнению и эксплуатации плотины «Возрождение». Министр водоснабжения, ирригации и энергетики Эфиопии Селеши Бекеле заявил, что Эфиопия будет продолжать внимательно следить за трехсторонними техническими консультациями, поскольку это единственный вариант разрешения разногласий между тремя странами в отношении ГЭС. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Министр сказал, что Египет выдвинул несправедливое предложение по заполнению и эксплуатации плотины, что совершенно неприемлемо для Эфиопии. Египет потребовал, чтобы Эфиопия гарантировала уровень воды на высоте 165 метров над уровнем моря для Асуанской плотины, выпуская воду из плотины, и требует создать свое представительство на плотине с собственным персоналом.

Министр Бекеле вновь подтвердил твердую позицию Эфиопии, заявив, что это предложение неприемлемо, поскольку оно «наносит серьезный ущерб суверенитету страны», и добавил, что оно подрывает продолжающиеся трехсторонние консультации. Он призвал египетскую сторону воздерживаться от негативных информационных кампаний, которые подорвут дух сотрудничества между тремя странами, заверив, что трехсторонние консультации позволят урегулировать разногласия.