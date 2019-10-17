Мехико, , 20:53 — REGNUM Президент Кубы Мигель Диас-Канель начал свой первый с момента его избрания президентом 10 октября официальный визит — в Мексику. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

У главы Кубы запланирована встреча с мексиканским президентом Андресом Лопесом Обрадором. Это будет вторая встреча лидеров двух государств со вступления Лопеса Обрадора в должность 1 декабря 2018 года.

В своём Twitter Диас-Канель написал, что очень рад возвращению в «очаровательную Мексику». В свою очередь, Лопес Обрадор на своей странице отметил, что «кубинцы и мексиканцы — братские народы».