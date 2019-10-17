Брюссель, , 20:25 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель выразила удовлетворение в связи с принятием долгожданного соглашения по Brexit между Лондоном и Брюсселем, 17 октября передает агентство Associated Press.

На саммите Евросоюза Меркель заявила, что соглашение стало «компромиссом для всех сторон» и обеспечит «возможность иметь хорошие, близкие отношения с Великобританией в будущем».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября Лондон и Брюссель приняли предварительное соглашение по Brexit. Сделка должна быть одобрена Европарламентом и парламентом Великобритании.

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