Челябинск, , 20:24 — REGNUM Бывший челябинский губернатор Борис Дубровский не эмигрировал из России. Об этом он заявил в интервью РБК.

Экс-глава Челябинской области отметил, что не имеет недвижимости и банковских счетов за границей. Что касается слухов о проживании в Швейцарии, то он подчеркнул, что оснований для этого у него нет. Сам он и его семья живут в России.

«Я изредка приезжаю в Швейцарию по туристической визе, чтобы встретиться с дочерью», — добавил Дубровский.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в СМИ появились новости о возбуждении против Дубровского уголовного дела по факту превышения полномочий на 20 млрд рублей. Тогда же прошла информация о его бегстве за рубеж.

Отметим, новости о возбуждении уголовного дела экс-губернатор также опроверг.

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