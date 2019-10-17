Киев, , 20:20 — REGNUM На Украине эксперты комментируют состоявшееся сегодня, 17 октября, задержание экс-первого заместителя секретаря Совнацбеза, одного из ближайших соратников бывшего президента Порошенко Олега Гладковского (Свинарчука), передает корреспондент ИА REGNUM.

Пётр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что по информации украинского Национального антикоррупционного бюро, Гладковский был задержан в аэропорту «Борисполь» при попытке покинуть Украину, по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины). Более подробная информация из соображений сохранения тайны следствия не сообщается. Известно, что бывший чиновник является фигурантом дела о хищениях в «Укроборонпроме».

Политолог Виктор Небоженко отмечает, что задержание Гладковского, прежде всего ставит в тяжелое положение не подозреваемого, а само НАБУ и даже офис президента Украины Зеленского. Без политического решения, четкого понимания, по какому пути двигаться, все может закончится пшиком, отмечает эксперт.

По его словам, первый путь — это раскручивать версию о причастности к коррупции непосредственного начальника Гладковского, который все пять лет покрывал (не замечал) его коррупционную деятельность — бывшего главу Совнацбеза Александра Турчинова, а также главу профильного комитета парламента, уже арестованного Пашинского.

«Но тандем Турчинов-Пашинский уже предпринимают энергичные действия по организации обороны, с целью политизировать свою многолетнюю криминальную деятельность. Их сторонники уже обвиняют новую власть в попытке расправиться с честными патриотами, который боролись с агрессором», — отмечает Небоженко.

Второй вариант, по его словам, начать «добывать» из задержанного ценные материалы на самого «организатора пирамиды элитной коррупции» Порошенко, поскольку долгие годы Гладковский был лучшим другом Порошенко и его бизнес-партнером.

Однако последний вариант, считает Небоженко, не слишком реален. По его мнению, в аресте Порошенко прямо сейчас не заинтересованы власти США и «легендарный олигарх Коломойский».

«Трампу… нужны бывшие президент Порошенко и генпрокурор Луценко, и другие… для демонстрации коррупции семьи Байдена и невиновности Манафорта. А если их посадят в тюрьму, ценность Порошенко и Луценко для политических интриг Трампа будет резко снижена… Коломойский же не скрывает, что Порошенко ему должен много денег и вернуть их надо до того, как бывший президент попадет в тюрьму», — поясняет Небоженко.

Так что все дело, резюмирует эксперт, в политической воле и правильном политическом решении тех, кто влияет на эти «вип-аресты» на Украине.

ИА REGNUM напоминает, что сам Гладковский заявил, что он направлялся на мировую выставку автобусной техники Bus world 2019, которая начинает свою работу 18 октября в Брюсселе. Бывший чиновник отметил, что он официально приглашен на это мероприятие и имел целью принять участие в ряде запланированных деловых переговоров, как глава ведущей автомобилестроительной корпорации «Богдан».