Сринагар, Индия, , 20:50 — REGNUM Высокопоставленный деятель правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) и министр обороны Индии Раджнатх Сингх пообещал превратить Джамму и Кашмир в развитый штат за 5−7 лет. Об этом 17 октября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

В своём аккаунте в Twitter Раджнатх Сингх заявил, что статья 370 Конституции Индии, в которой были закреплены особые права и привилегии штата Джамму и Кашмир, сдерживала развитие региона. По словам министра обороны южноазиатского государства, «в Индии не может быть двух центров власти», что исключает возможность существования столь широкой автономии, какая была представлена Кашмиру. «Теперь нам потребуется всего 5−7 лет для того, чтобы превратить данный регионе в развитый штат», — добавил он.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Джамму и Кашмир будет разделен на два субъекта федерации, правовой статус каждого из которых будет снижен до уровня союзной территории.(организация, деятельность которой запрещена в РФ)