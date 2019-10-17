Анкара, 17 октября 2019, 20:10 — REGNUM Переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и вице-президентом США Майком Пенсом в Анкаре продолжались на два часа больше запланированного срока, 17 октября передает агентство Associated Press.
На закрытые переговоры по Сирии первоначально отводилось полтора часа, однако стороны разошлись только через четыре часа.
Пенс находится с официальным визитом в Турции с госсекретарем США Майком Помпео и советником президента США Робертом О’Брайеном.
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