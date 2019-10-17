Москва, , 20:06 — REGNUM В Москве прошла презентация перевода смыслов Корана на татарском языке в Москве «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә», подготовленного Духовным управлением мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ), сообщает корреспондент ИА REGNUM. Издание отпечатано Издательским домом «Хузур» ДУМ РТ объемом 760 страниц и первым тиражом 1000 штук.

По словам муфтия Камиля Самигуллина, Коран был ниспослан в Хиджазе (одна из провинций Саудовской Аравии), прочитан в Каире, написан в Стамбуле, а впервые в Казани напечатан в 1803 году. Тогда из Петербурга в Казань были переданы шрифты типографии Шнора. Поэтому, отметил муфтий, «зачем нам спрашивать благословления от университетов арабского мира, если данный перевод Корана касается только татарского языка? Чуть позже свет увидит переводы смыслов Корона на русском. Что, необходимо обращаться к зарубежным центрам с вопросом: «Как нам быть?! Правильно ли мы перевели?». Мы, россияне, прекрасно знаем язык Пушкина и Толстого, как и язык Габдуллы Тукая. Нас не надо этому учить. Татарский, русский и другие языки нашей страны мы знаем лучше, чем за рубежом».

Он подчеркнул, что отличительной особенностью нынешнего перевода смыслов Корана заключается в точной передаче текста Священной Книги на татарском языке. «Это позволило максимально близко воспроизвести синтаксическую конструкцию и лексический состав подлинника и исключить возможности для кривотолков. Для облегчения понимания смыслов Корана содержатся комментарии, обособленные скобками от дословного перевода. Таким образом, переложение Священного Писания мусульман на татарский язык в вариации ДУМ РТ позволяет донести до читателя не только его буквальный смысл, но и исторический культурный фон, нюансы, подтексты и метафоры языка Корана», — добавил Самигуллин.

«Возможно, мы отпечатаем дополнительный тираж, если это будет необходимо. Но если есть желающие сделать это самим, то мы без проблем и бесплатно передадим исходники. На Коране нельзя зарабатывать», — заключил муфтий.