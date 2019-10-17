Брюссель, , 20:01 — REGNUM Главный переговорщик Брюсселя по Brexit Мишель Барнье заявил, что после выхода из союза Великобритания останется «другом и союзником» ЕС, 17 октября передает агентство Associated Press.

Барнье отметил, что Лондон останется «нашим экономическим партнером, нашим другом и нашим союзником», и страны ЕС «не забывают о британской солидарности в самые темные времена».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 октября Брюссель и Лондон заключили предварительное соглашение по Brexit. Великобритания покидает Евросоюз 31 октября.

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