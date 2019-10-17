Киев, , 19:44 — REGNUM В составе Верховной рады Украины организовано межфракционное объединение депутатов, которое займется разработкой политики «возвращения» Кубани в состав Украины, сообщил 17 октября дупетат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, с Кубани начнётся возвращение «в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Гончаренко сообщил, что спикеру украинского парламента Дмитрию Разумкову направлено обращение с просьбой официально объявить о создании вышеуказанного депутатского объединения.

Как сообщало ИА REGNUM, среди политиков Украины регулярно возникают разговоры о «возвращении» тех или иных территорий. По странному стечению обстоятельств все эти территории входят в состав России.