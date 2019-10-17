Екатеринбург, , 19:36 — REGNUM ФКУ «Уралуправтодор» возглавил новый начальник Александр Бедусенко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе учреждения.

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Бедусенко ранее занимал должность главного инженера в «Уралуправтодоре». Будущий руководитель окончил Ростовский государственный строительный университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», также ему присвоили квалификацию «инженер».

Новый глава работает в системе дорожного хозяйства более 15 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава «Уралуправтодора» Алексей Борисов пошёл на повышение. Он возглавил ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

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