Москва, 17 октября 2019, 19:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп дал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану возможность сваливать все экономические проблемы Турции на Америку, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 17 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам постпреда США в ООН Келли Крафт, все действия Турции, направленные против курдского и христианского населения Сирии, абсолютно неприемлемы и повлекут за собой санкции. Об этом Крафт сообщила после закрытых консультаций в Совбезе ООН по вопросу турецкой военной операции «Источник мира».