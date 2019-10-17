Москва, , 19:10 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ направит в Роскомнадзор и Генпрокуратуру материалы о нарушении некоторыми СМИ законов РФ. Об этом журналистам заявил глава комиссии и председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

«Радио «Свобода», «Настоящее время», «Медуза» и Русская служба ВВС, МБХ-медиа, «Голос Америки». Сегодня представитель ведомства, которое курирует исполнение законодательства о СМИ, подтвердил, что, действительно, эти медиаресурсы нарушали законы в период, когда осуществлялась избирательная компания, до голосования и в день тишины. Поэтому по ним мы подготовили и с согласия комиссии направляем материалы в Роскомнадзор и Генпрокуратуру для принятия мер реагирования», — заявил Пискарев.

Ранее члены комиссии заявили о том, что продумают вопрос приведения закона о СМИ в РФ в соответствие с международными стандартами.

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